Чебоксары, , 12:11 — REGNUM В Московском районе Чебоксар передано в суд уголовное дело в отношении бывшего преподавателя вуза. Её обвинили в получении взяток, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстанет жительница Новочебоксарска, которая преподавала в чувашском государственном университете. Следственным управлением СКР по Чувашии, которое вело дело, установлено, что в июне 2020 года фигурантка уголовного дела получила от студентов двух групп 43 незаконных вознаграждения. Средства передавались, по версии управления, за положительную сдачу экзамена по одной из дисциплин без фактической проверки знаний.

По данным правоохранителей, в зависимости от оценки сумма варьировалась от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, всего получено свыше 56 тыс. рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Следствием выявлено 43 эпизода.

Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор в отношении бывших полицейских. Одного из них обвинили в подработке «аварийным комиссаром», другого — в нелегальной передачи сведений о ДТП. Решением суда они оштрафованы на 40 и 50 тыс. рублей.

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