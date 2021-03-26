Казань, , 12:12 — REGNUM Муфтий Татарии Камиль хазрат Самигуллин привился от коронавируса в поликлинике Казанской больницы №7. Вакцинацию глава духовного управления мусульман РТ прошел накануне.

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По словам муфтия, его привили вакциной «ЭпиВакКорона». Именно ее просил поставить Камиль хазрат Самигуллин, так как она синтетическая. «Мы изучали и решили, что она больше подходит мне», — уточнил глава ДУМ по РТ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, духовное управление мусульман Татарии обратилось к производителям российских вакцин от коронавируса с просьбой раскрыть состав препаратов, чтобы проверить их на халяльность. Затем в ДУМ республики заявили, что вакцинация от коронавируса допустима для населения, в том числе мусульман.

«Обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное», — отмечалось в сообщении. Независимо от состава прививки, вакцинация во время эпидемии разрешается с целью спасения жизни мусульман.

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