Токио, , 12:08 — REGNUM Разработчики игры Ganso Minna de Spelunker для PS4 и Switch опубликовали трейлер версии игры для консолей PlayStation 4 и Nintendo Switch. Ролик был опубликован 26 марта на YouTube-канале TozaiGamesJP.

Релиз японской версии игры на вышеназванных консолях состоится 15 июля 2021 года. В других регионах Ganso Minna de Spelunker выйдет в основном в цифровом формате, сроки релиза пока не называются.

Разработкой игры занимается японская студия TozaiGames. Ganso Minna de Spelunker будет представлять собой ремейк Spelunker HD, релиз которой состоялась 26 марта 2009 году на консоли PlayStation 3.

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