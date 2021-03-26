Йошкар-Ола, , 12:08 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 26 марта выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, было подтверждено также 23 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 435 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 11 567 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 34 человека. 200 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне умер один житель республики, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 668 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 166 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 372 человека, из них у 362 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 19 пациентов, при этом госпитализированы 33 жителя Марий Эл.