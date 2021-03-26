Воронеж, , 12:08 — REGNUM Международное сообщение из международного аэропорта «Воронеж» открывается с 1 апреля. Аэропорт получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта на выполнение рейсов за рубеж. В пресс-службе аэропорта рассказали, куда и когда смогут отправиться воронежцы в отпуск.

Так, с 1 апреля воронежцы и жители соседних регионов смогут отправиться из Воронежа в ряд стран, которые сняли ограничения для посещения российскими туристами. При этом, напомнили, в аэропорту, при планировании путешествий необходимо учитывать требования, предъявляемые в каждой из стран.

Предварительно, в расписании аэропорта на весенне-летний период запланированы прямые перелёты в Турцию (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан), Грецию (Салоники, Ираклион), Таиланд (Пхукет), Тунис (Монастир), Кипр (Ларнака), Армению (Ереван), Киргизию (Бишкек). Однако, подчеркнули в аэропорту, в ближайшее время расписание будет откорректировано, не исключено, что список направлений расширится. Самым популярным направлением, уточнили в аэропорту, является турецкий курорт Анталья — рейсы туда запланировали сразу пять перевозчиков.

Отметим, что Воронежский аэропорт остался без международных рейсов фактически на год — они не выполнялись с весны 2020 года, когда в Россию пришла пандемия коронавируса. Накануне, 25 марта, было объявлено об открытии международного сообщения из ряда российских аэропортов, в том числе воронежского.