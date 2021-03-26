Талдом, Московская область, , 12:07 — REGNUM Три уголовных дела, которые возбудили после обнаружения в подмосковном Талдоме истощённой девочки, объединили в одно производство. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Напомним, в частном доме в Талдоме сотрудники полиции случайно обнаружили шестилетнюю девочку, проживавшую в антисанитарных условиях. Ребёнка отправили в больницу.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту истязания (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), в полиции — по факту неисполнения обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ).

«В ходе осмотра страниц социальных сетей, принадлежащих обвиняемой, обнаружено, что в открытом доступе для всех размещены фото и видео, содержащие психологические и лингвистические признаки пропаганды идеологии нацизма (фашизма)», — рассказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).

В пресс-службе уточнили, что сейчас все три уголовных дела объединены в одно производство.

Следствие установило, что шестилетний ребёнок проживал со знакомым его матери. Сама женщина навещала дочь несколько раз в неделю. Сейчас девочку, и её 12-летнюю сестру, которая также воспитывалась подозреваемой, поместили в больницу под наблюдение врачей.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.