Омск, , 12:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 56 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 43 318. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 марта в областном оперштабе.

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После COVID-19 выздоровели 35 138 омичей, в том числе 203 — за последние сутки.

Список жертв коронавирусной инфекции в Омской области пополнился ещё на три фамилии. За весь период пандемии в регионе скончались 1311 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Омской области выявили 93 носителя коронавируса, выздоровели 206 человек, скончались шесть пациентов с SARS-CoV-2.

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