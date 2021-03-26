Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Генеральный директор социальной сети Twitter Джек Дорси признал, что блокировка статьи о содержании переписки сына Джо Байдена Хантера в октябре прошлого года была ошибкой, сообщает 25 марта New York Post.

На слушаниях в Конгрессе по дезинформации и социальным сетям Дорси отметил, что Twitter совершил «абсолютную ошибку», запретив пользователям публиковать сенсационную статью New York Post об электронных письмах Хантера Байдена. Twitter также заблокировал аккаунт издания более чем на две недели из-за необоснованных обвинений в том, что в статье использовалась полученная хакерским способом информация.

«Это была буквально технологическая ошибка. Она ни в коей мере не была направлена против него [издания]», —подчеркнул Дорси Комитету по энергетике и торговле палаты представителей.

«Если мы блокируем нарушающий правила материал, мы требуем, чтобы люди исправили его», — добавил он.

Но Дорси уклонился от вопроса конгрессмена Стива Скализа о том, кто решил заблокировать счет 200-летней газеты. Соцсеть потребовала от The Post удалить шесть сообщений, связанных с историями, основанными на файлах с брошенного ноутбука сына президента Байдена. Twitter отступил после того, как газета отказалась удалить сообщения.