Будапешт, , 12:09 — REGNUM Ситуация с загрязнением реки Тиса резко ухудшилась. Об этом заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто 25 марта в ответ на запрос «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

По его словам, за первые два месяца 2021 года в реку попало 1,5 тыс. куб. метров отходов украинского и румынского происхождения, что сопоставимо с годовым объёмом отходов прошлых лет.

«Отходы украинского происхождения попадают в реку двумя путями: с одной стороны, непосредственно c Украины в реку Тиса, а с другой стороны, через реки Латорица и Борог со стороны Словакии», — рассказал дипломат.

Ийдярто добавил, что венгерские службы смогли выловить около 70% всех отходов, остальной мусор продолжил движение вниз по течению.

Отметим, ранее председатель Закарпатской областной администрации Алексей Петров заявил, что ситуацию вокруг загрязнения Тисы держит под личным контролем президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в Житомирской области Украины на территории заброшенного завода обнаружили очередную незаконную свалку, куда свозились отходы из Львова.

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