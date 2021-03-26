Минск, , 12:07 — REGNUM В Белоруссии должна быть в кратчайшие сроки создана самая лучшая вакцина от COVID-19. Такое поручение 26 марта дал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с министром здравоохранения республики Дмитрием Пиневичем, его слова приводит агентство БелТА.

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«Отечественная вакцина — дело чести Гусакова (Владимир Гусаков — глава белорусской Академии наук — ред.) и Пиневича, минздрава и национальной академии наук. В кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину», — заявил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что разработанная в Белоруссии вакцина должна быть лучшей потому, что уже существует мировой опыт в данном вопросе — у России, Китая Евросоюза и Индии.

«Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1141 и достигло 314993.