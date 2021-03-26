Оренбург, , 12:04 — REGNUM В Оренбургской области за десять дней (16−25 марта) на российско-казахстанском участке госграницы РФ не допущен ввоз свыше 148 тонн продовольствия из Киргизии и Казахстана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

В мероприятиях, направленных на обеспечение продовольственной безопасности России, участвовали несколько ведомств: Россельхознадзор, Пограничное УФСБ и таможня. В обще сложности пресечено 11 попыток незаконного ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска.

На госгранице были задержаны лук репчатый, крупа рисовая, сухофрукты в ассортименте и фасоль сушеная (99,07 т), а из Киргизии орехи грецкие, орехи пекан, манго и папайя сушеные (48,44 т) происхождением из Китая; семена нута продовольственные, капуста цветная, мята, руккола и шпинат свежие (0,69 т). Причиной в доступе на территорию РФ названы отсутствие фитосанитарных документов или недействительные сопроводительные документы на груз.

Кроме того, из Киргизии поступили саженцы роз и плодовых культур в количестве 174 760 штук происхождением из Узбекистана без сортовых документов и разрешения на ввоз посадочного материала в РФ, с частичным отсутствием маркировки.

В отношении перевозчиков возбуждены административные дела. Продовольствие и саженцы цветов и плодовых деревьев возвращены в страны отправления.