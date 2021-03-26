Красноярск, 26 марта 2021, 12:04 — REGNUM Российский сноубордист Всеволод Мартынов завоевал золотую медаль в параллельном слаломе на юниорском чемпионате мира по фристайлу и сноуборду.
Российские спортсмены заняли первые четыре места. Второе место занял Ярослав Степанко. Замкнул тройку Владимир Пнев. А Денис Сарсембаев не смог подняться на пьедестал.
Юниорский чемпионат мира по фристайлу и сноуборду проходит в Красноярске с 18 по 27 марта.
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