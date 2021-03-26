Саранск, , 12:03 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Женщина 1946 года рождения была госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — внегоспитальная субтотальная вирусная пневмония, тяжёлая степень. Лечение затрудняли сопутствующие патологии — гипертоническая болезнь и сахарный диабет.

Женщина 1950 года рождения поступила на лечение с аналогичным диагнозом, осложнение — двусторонняя субтотальная вирусная пневмония. Также погибшач страдала ожирением 2 степени.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 197 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 марта в Мордовии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 37 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 868 случаев.

Читайте также: В Мордовии вторые сутки выявляют по 37 носителей коронавируса