Саранск, , 12:02 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 26 марта выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 37 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 868 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 38 человек, всего с начала пандемии выздоровели 16 858 жителей Мордовии. 197 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне летальных случаев не было, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались двое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1813 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 25 марта в инфекционных стационарах республики лечение получали 577 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1992 человек.