Берлин, 26 марта 2021, 12:04 — REGNUM В сети обнародован тизер нового электрокара Volkswagen Project Trinity. Изображения опубликовал председатель Volkswagen Group Герберт Дисс в социальной сети LinkedIn.

Тизер нового электрокара Project Trinity
Тизер нового электрокара Project Trinity
LinkedIn

Стоит отметить, что новый Project Trinity на тизерных изображениях лишен посадочного места для водителя. Точнее оно не оборудовано рулем и педалями. Ранее стало известно, что электрокар получит систему автономного управления четвертого уровня. Однако поскольку эта система ещё полностью не может обходится без участия человека, то педали и руль у электрокара все же будут.

Вполне возможно, что серийная версия будущей новинки будет оформлена в другой стилистике. На это намекает ещё одно изображение электрокара, на котором кузов машины имеет низко посаженную крышу и корму, как у космического корабля.

Напомним, в апреле 2021 года компания Volkswagen представит новый кроссовер Talagon, который может стать самым крупным в модельной линейке марки.

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