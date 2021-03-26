Берлин, 26 марта, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В сети обнародован тизер нового электрокара Volkswagen Project Trinity. Изображения опубликовал председатель Volkswagen Group Герберт Дисс в социальной сети LinkedIn.

LinkedIn Тизер нового электрокара Project Trinity

Стоит отметить, что новый Project Trinity на тизерных изображениях лишен посадочного места для водителя. Точнее оно не оборудовано рулем и педалями. Ранее стало известно, что электрокар получит систему автономного управления четвертого уровня. Однако поскольку эта система ещё полностью не может обходится без участия человека, то педали и руль у электрокара все же будут.

Вполне возможно, что серийная версия будущей новинки будет оформлена в другой стилистике. На это намекает ещё одно изображение электрокара, на котором кузов машины имеет низко посаженную крышу и корму, как у космического корабля.

Напомним, в апреле 2021 года компания Volkswagen представит новый кроссовер Talagon, который может стать самым крупным в модельной линейке марки.

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