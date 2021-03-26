Самара, , 12:03 — REGNUM Уголовное дело по признакам организации преступного сообщества по сбыту наркотиков возбуждено в Самарской области. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что в январе 2020 года стражи порядка получили информацию о том, что в регионе работает межрегиональное этническое преступное сообщество, члены которого распространяют героин в разных регионах РФ. По версии сотрудников полиции, в сообществе состояли граждане стран ближнего зарубежья.

По версии следствия, с ноября 2019 по ноябрь 2020 года семь фигурантов уголовного дела в возрасте от 24 до 35 лет создали преступную организацию по сбыту героина. Следователи считают, что они совершили свыше 80 преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств.

«В состав преступного сообщества, помимо организаторов, входили еще 11 жителей Москвы, Московской и Самарской областей в возрасте от 21 до 35 лет, которые фасовали и сбывали наркотики через тайники на территории Самарской области, а также Рязани, Москвы и Московской области», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что стражи порядка изъяли свыше 3,7 килограмма героина, 690 тысяч рублей и восемь тысяч долларов США. Все фигуранты уголовного дела были задержаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре перед судом предстанут подозреваемые в сбыте наркотиков.