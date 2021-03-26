Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Поклонники сериала «Ганнибал» устроили в соцсетях флешмоб. Об этом 26 марта сообщает портал Comicbook.

В феврале 2021 года фанаты начали пересматривать шоу и делиться впечатлениями в соцсетях, размещая в публикациях хештег #HannibalDesizesMore. Они пояснили, что таким образом хотят добиться выпуска новых сезонов.

Издание обратило внимание, что в последнее время таких публикаций стало больше, поскольку хештег получает всё большую популярность. Стоит отметить, что 4 апреля 2021 года поклонники «Ганнибала» отметят восьмилетие выхода в эфир первого эпизода.

https://twitter.com/ConradTwigs/status/1375282258110599168

https://twitter.com/FannibalMovemnt/status/1375274574460416000

https://twitter.com/peacecraft/status/1375289805114867712

Напомним, последний эпизод третьего сезона «Ганнибала» телеканал NBC показал 29 августа 2015 года. Главные роли в сериале исполнили Мадс Миккельсен и Хью Денси, руководил реализацией проекта Брайан Фуллер.

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