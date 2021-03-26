Чебоксары, , 11:58 — REGNUM В Чувашии населению возместили 90% сбережений, которые они хранили в АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк». Об этом сообщает на своей странице в соцсетях глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Он констатировал, что ЦБ отозвал лицензию у двух кредитных организаций из Чувашии. Первым стал «Чувашкредитпромбанк» в 2019 году, второй — ООО КБ «Мегаполис», у которого лицензия отозвана 26 марта 2021 года и сейчас предпринимается «всё возможное, чтобы защитить права вкладчиков».

«Ситуацию с «Чувашкредитпромбанком» я также держу на контроле, обязательства перед кредиторами первой очереди уже закрыты на 90%», — сказал Олег Николаев.

Напомним, в первую очередь реестра требований кредиторов включается требования физлиц, во вторую — налоговые долги, в третьей очереди — требования юридических лиц, в том числе ТСЖ и управляющих компаний. Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Чувашкредитпромбанка» отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом. В настоящее время идёт конкурсное производство. 25 марта 2021 года прокурор Чувашии Андрей Фомин заявил, что по факту банкротства возбуждено уголовное дело, фигурантами которого являются девять человек.

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