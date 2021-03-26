Красноярск, , 11:57 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 12 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 26 марта в краевом оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе умерли 3107 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 марта в Красноярском крае коронавирус выявлен у 66 125 человек, выздоровели 61 138 человек.

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