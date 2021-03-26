Бразилиа, , 11:56 — REGNUM Группа бразильских ученых впервые обнаружила присутствие коронавируса в деснах некоторых пациентов, умерших в результате заражения COVID-19. Об этом пишет издание La Última Hora.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Открытие является результатом исследования, проведенного медицинским факультетом Университета Сан-Паулу (USP), и было опубликовано в «Журнале микробиологии полости рта».

«Присутствие SARS-CoV-2 в тканях пародонта может быть одним из факторов, которые способствуют присутствию этого вируса в слюне инфицированных пациентов», — говорит Бруно Матук, один из авторов исследования, поддержанного Фондом Ампаро в Сан-Паулу (Fapesp).

Другие вирусы уже были ранее идентифицированы в тканях десен, такие как простой герпес, вирус Эпштейна-Барра или цитомегаловирус.

На этом основании бразильские ученые выдвинули гипотезу о том, что коронавирус из-за высокого уровня инфицирования по сравнению с другими респираторными патогенами может воспроизводиться в полости рта и, таким образом, появляться в слюне. Чтобы убедиться в этом, они взяли образцы слюнных желез, десен и верхних дыхательных путей, а также вкусовых рецепторов у семи пациентов, умерших от осложнений, связанных с COVID-19.

Клинические анализы подтвердили наличие SARS-CoV-2 в ткани пародонта у пяти из семи пострадавших, а в некоторых случаях — до 24 дней после проявления первых симптомов заболевания.

«Эти данные показывают, что ткань пародонта, по-видимому, является мишенью для SARS-CoV-2 и может в течение длительного времени способствовать его появлению в образцах слюны», — объясняет Матук.

Однако в исследовании подчеркивается, что присутствие вируса в слюне в течение длительного периода «не означает, что частицы вирусной РНК все это время заразны».

«Другие исследования показали, что способность вируса к заражению со временем снижается и достигает пика через 15 дней», — говорит Луис Фернандо Ферраз, координатор исследования.

С другой стороны, обнаружение нового коронавируса в деснах, согласно отчёту, также подтверждает, что воспаление ткани (пародонтит) увеличивает риск развития серьезного заболевания COVID-19.

«Когда SARS-CoV-2 поражает ткань пародонта, повышенная секреция десневой жидкости увеличивает содержание вируса в слюне», — говорит Матук.