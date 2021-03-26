Тандынский район, Тува, , 11:56 — REGNUM В Тандинском районе Туве продолжаются поиски пропавшего без вести школьника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Подросток ушёл на занятия в школу утром 13 марта и вернулся. В школе в тот день его также не видели.

«При себе имеет сотовый телефон марки «Samsung J2 Core» с абонентским номером 8−999−179−90−89 (не доступен). Был одет: красная куртка, серая спортивная зимняя шапка, серные ботинки, темно-синие школьные брюки, красный рюкзак», — отметили в агентстве.

Напомним, к расследованию обстоятельств происшествия ранее присоединились криминалисты из Главного управления Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поисковики проверили общежития, заброшенные дома и близлежащий лес, опрошены друзья и знакомые пропавшего.

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