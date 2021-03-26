Рязань, , 11:57 — REGNUM В Рязанской области 26 марта подтверждены 55 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество выявленных носителей инфекции превысило 26 тысяч, больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 10 965 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,2%. Всего в Рязанской области подтверждены 26 044 случая заражения коронавирусом. Выздоровел 24 091 человек, из них 55 — выписаны за истекшие сутки. В лечебных учреждениях находится 249 пациентов с COVID-19.

По данным федерального оперативного штаба за прошедшие сутки зарегистрированы четыре летальных исхода. Таким образом, в регионе от осложнений на фоне коронавируса скончались 352 человека.