Москва, , 11:55 — REGNUM В странах СНГ с 2016 года задержаны более 280 человек за преступления террористической направленности, заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

«Сформированная практика информационной поддержки АТЦ разыскных мероприятий… способствовала задержанию (в странах СНГ) …более 280 человек, разыскиваемых за преступления террористической направленности, за период с 2016 по 2020 год», — цитирует его ТАСС.

По его словам, порядка 6 тыс. боевиков разыскивают в странах СНГ за участие в боевых действиях в составе террористических организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новиков заявил, что в странах СНГ разыскиваются по обвинению в террористических и экстремистских преступлениях более 10 тыс. человек. При этом более половины из них — боевики, которые действуют или действовали ранее на территориях стран, не входящих в СНГ.