Москва, , 11:55 — REGNUM Власти Сербии уточнили, кому из иностранных туристов будет разрешён въезд в страну. Но пока указ об изменениях условий въезда в страну не подписан, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сербия будет пускать интуристов и со справкой об отрицательном ПЦР-тестое, и с сертификатом о полной вакцинации от коронавируса вакцинами Pfizer, «Sputnik V», Sinofarm и AstraZeneca.

Транзитным пассажирам, а детям до 12 лет для въезда в Сербию ПЦР-тест на COVID-19 не нужен. Но при условии, что родителя, с которым они путешествуют отрицательный тест или сертификат о вакцинации есть.

Как сообщало ИА REGNUM, новая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставлена в Сербию 23 марта.

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