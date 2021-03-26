Краснодар, , 11:54 — REGNUM В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 116 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 марта в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 24 марта, сообщалось о 119 новых носителях.

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Новых носителей коронавируса выявили за сутки в 25 муниципалитетах региона. Лидирует по новым пациентам Краснодар — там положительные тесты на коронавирус получили 32 человека. На втором месте Сочи, где выявили 15 инфицированных, ещё 14 пациентов зарегистрировано в Динском районе.

На 26 марта в Краснодарском крае к медикам с подозрением на COVID-19 обратились 196 068 жителей, подтвердилось заражение у 41 815 человек. Выздоровели из общего числа 36 673 пациента. В 2 266 случаях врачи оказались бессильны.

В ковид-стационарах на 26 марта лечатся 1108 жителей, 1768 — лечатся на дому. 76 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.