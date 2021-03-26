Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Компания Tesla неоднократно нарушала трудовое законодательство США, в том числе при увольнении профсоюзного активиста. И теперь должна потребовать от главного исполнительного директора Илона Маска удалить «угрожающий твит» со своего аккаунта. Такое постановление вынесло Национальное управление по трудовым отношениям США. Об этом сообщает Bloomberg.

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В постановлении, вынесенном двумя республиканцами и одним демократом, говорится, что производитель электромобилей должен восстановить уволенного сотрудника и выплатить ему компенсацию.

Кроме того, согласно документу, компания должна пересмотреть соглашение о конфиденциальности, которое она без обсуждения предлагает своим работникам. В его рамках сотрудникам предприятий Tesla не разрешается беседовать с представителями СМИ без специального письменного разрешения.

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