Нижний Новгород, , 11:53 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 26 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 404 987 человек. Об этом свидетельствуют данные регионального министерства здравоохранения.

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В среднем за неделю уровень охвата тестированием снизился и составил 157,9 теста на 100 тыс. населения. Показатель держится на сниженном уровне в течение последних трёх месяцев при необходимом объеме тестирования 200 тестов на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 5524 нижегородца. По сравнению с объёмом тестирования в ноябре прошлого года, когда ежедневно проводилось до 18 тыс. исследований, охват тестированием значительно снизился.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2021 года, население Нижегородской области составляет около 3,177 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 10 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2792 человек.

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