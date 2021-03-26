Кишинёв, , 11:54 — REGNUM В Молдавию в скором времени доставят российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом 26 марта заявил экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон на своем YouTube-канале.

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«Я обещаю, что в ближайшее время в Молдову будет доставлен «Спутник V». Я обещаю, что не буду вакцинироваться до тех пор, пока «Спутник» не прибудет в Молдову», — сказал Додон.

Он сообщил, что вакцина будет доставлена в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, лидер «социалистов» обвинил аппарат президента Молдавии Майи Санду в создании препятствий для поставки российской вакцины.

«Если бы я был президентом, мы бы уже в феврале получили бы «Спутник», — заявил Додон.

Стоит отметить, что в Молдавии растут темпы распространения коронавируса. Также в стране растёт количество умерших в сутки пациентов с диагнозом COVID-19.

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