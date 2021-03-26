Мумбаи, Индия, , 11:56 — REGNUM Число погибших в результате пожара в больнице для заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в индийском городе Мумбаи увеличилось до десяти человек. Об этом 26 марта сообщает телеканал NDTV.

При этом премьер-министр Индии Нарендра Моди уже отреагировал на трагический инцидент в медучреждении в Мумбаи.

«Гибель людей из-за пожара в больнице Мумбаи вызывает искреннее сожаление. Я молюсь о том, чтобы пострадавшие скорее поправились», — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших из-за пожара в больнице в Мумбаи возросло до шести человек. До этого сообщалось о двух погибших в результате данного возгорания.