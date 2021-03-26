Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники службы безопасности арены «Сибур Арена» применили силу к болельщика московского волейбольного клуба «Динамо» после того, как он попытался поздравить игроков своей команды с победой в кубке ЕКВ-2021. Об этом 26 марта сообщает издание sport24.

Накануне волейболисты столичного «Динамо» третий раз в своей истории выиграли Кубок ЕКВ. В ответном финальном матче с «Зенитом» из Санкт-Петербурга одержали победу в четырех партиях. На радостях московские фанаты хотели поздравить свою команду, один из них — Дмитрий Соловьев (Челси) слишком близко подбежал к волейболистам, из-за чего получил отпор службы безопасности стадиона.

Как сообщается на сайте волейбольного клуба «Зенит», в процессе церемонии награждения победителей Кубка ЕКВ-2020/21 между фанатским сектором московского «Динамо» и службами, ответственными за обеспечение правопорядка на матче, случился инцидент.

«Один из болельщиков, на протяжении всего матча допускавший провокационные действия в адрес стюардов, а на неоднократные профилактические беседы со стороны последних реагировавший нецензурной бранью, выбежал на площадку, создав угрозу безопасности для игроков обеих команд и их маленьких детей, находившихся в «чистой зоне» (куда, в соответствии с регламентом по профилактике распространения коронавирусной инфекции, допускается строго ограниченный круг лиц)», — говорится в сообщении.

В ВК «Зенит» указали, что «Челси» на протяжении многих лет является лидером активной бойцовской динамовской фан-группировки. При этом болельщик позиционирует себя как сотрудник «Динамо».

"В ответном матче фан-сектор «Динамо» и персонально Дмитрий С. неоднократно совершали провокационные действия в адрес стюардов. Во время церемонии награждения Дмитрий С. выскочил на площадку и стал инициатором драки с одним из стюардов. Стюард получил телесные повреждения, что подтверждается официальными документами, также на стюарде была разорвана одежда», — подчеркнули в клубе.

В результате ВК «Зенит» попросил «Динамо» категорически пресечь оскорбления и «позорящее волейбол поведение динамовского фан-сектора».

Как сообщила СМИ жена Соловьева Светлана, врачи подозревают у Дмитрия перелом шейных позвонков.