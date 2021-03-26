Джакарта, , 11:51 — REGNUM Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что число случаев смерти из-за коронавируса в Индонезии за последние три месяца неуклонно снижалось, сообщает CNN Indonesia.

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По словам Вику Адисасмито, тенденция к увеличению числа случаев смерти во всем мире наблюдается в Бразилии, Индии и Италии.

«Хотя в мире есть тенденция к росту числа случаев смерти, в Индонезии наблюдается тенденция к снижению», — заявил Вику Адисасмито.

В Индонезии в январе 2021 года подтвердили 7860 случаев смерти, в феврале это число снизилось до 6168. Для сравнения в Бразилии произошло увеличение числа случаев смерти на 75,8% или с 1275 до 2242 смертей.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто пригласил деловой мир сотрудничать с правительством для увеличения инвестиций и стимулирования экономического роста.

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