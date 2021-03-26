Москва, , 11:51 — REGNUM В последние дни цены на нефть характеризуются высокой волатильностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

«Севший на мель контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал, может застрять там на несколько недель. Заблокированным оказалось большое количество судов с общей стоимостью нефти более 400 млн долларов.

Многие танкеры уже сейчас меняют маршрут, огибая Африку. Таким образом, стоимость транспортировки будет ощутимо увеличиваться. Цены на нефть продолжат расти, пока ситуация не стабилизируется.

Больше всего при этом страдает Россия, являющаяся лидером по объему перевозки нефти через Суэцкий канал. Это отразится на ценах на бензин и дизельное топливо.

Кроме того, перекрытие канала окажет влияние и на торговлю в целом, через него проходит порядка 12% всего мирового товарооборота», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть выросли на 5% на фоне блокировки Суэцкого канала.

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