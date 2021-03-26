Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM Полицейские поймали юношу, подозреваемого в ограблении магазина электроники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Пойманный — «нигде неработающий и ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств житель г. Екатеринбурга 1998 года рождения», уточнили в полиции. В МВД предполагают, что именно он залез рано утром 21 марта 2021 года в офис фирмы, разбив входную группу, и вынес несколько несколько устройств (три моноблока, три планшета и клавиатуру общей стоимостью 556 тыс. рублей).

Теперь подозреваемому грозит до шести лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Екатеринбурга поймала подозреваемого в нападении на магазины. Злоумышленник украл игровую приставку.

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