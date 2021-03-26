Москва, , 11:47 — REGNUM Россия выступает против политизации проблематики в сфере защиты прав человека. Об этом 26 марта заявила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что новые антироссийские санкции, принятые ЕС, противоречат международному законодательству и приводят к деструктивным тенденциям.

«Она (политика санкций — прим. ИА REGNUM) чревата усилением конфронтации и деградации межгосударственных отношений», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта ЕС продлил антироссийские санкции до 15 сентября 2021 года. Санкции приняты против 48 компаний в России и на Украине.

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