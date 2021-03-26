Нижний Новгород, , 11:47 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 26 марта выявили 326 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 331 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 105 987 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 380 человек, всего выздоровели с начала пандемии 99 723 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 10 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2792 человек. Накануне сообщалось об 11 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 3549 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены около 2,5 тыс. коек, 558 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся в резерве.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,95. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 26 марта остаются свободными 18% коек.