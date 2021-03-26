Пенза, , 11:51 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 26 марта число инфицированных коронавирусом с начала пандемии достигло 41 505 человек, заболевание подтвердились еще у 103 пензенцев. Сутками ранее заболели 107 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 38 131 пациент, или 91,9% от общего числа заболевших. За сутки побороли инфекцию 156 человек. Скончались от последствий заражения коронавирусом 512 пациентов, трое — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России утвердило порядок предоставления данных о новых штаммах коронавируса. Информация о новой коронавирусной инфекции будет централизованно собираться и анализироваться в межведомственном формате.

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