Брянск, , 11:48 — REGNUM Меру пресечения избрал суд в отношении трёх членов экстремистской организации «Союз Славянских Сил Руси» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержанных в Брянске. Им также предъявлено обвинение, сообщили 26 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Жителей Брянска — мужчин 1943 и 1963 годов рождения и женщину 1968 года рождения — обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. По версии следствия, они являлись членами межрегионального общественного объединения «Союз Славянских Сил Руси» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), привлекали в организацию новых членов, выдавая им за денежное вознаграждение «паспорта СССР» («Союз Славянских Сил Руси» — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По решению суда обвиняемым запрещено выходить в определённые периоды времени за пределы места своего жительства, общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, а также пользоваться средствами связи и интернетом, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

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