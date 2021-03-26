Баргузинский район, Бурятия, , 11:46 — REGNUM На территории Баргузинского заповедника в Бурятии начали просыпаться медведи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе дирекции «Заповедное Подлеморье», первый след медведя был найден 11 марта в время учёта мышевидных.

Судя по состоянию следа, медведь оставил их за два дня до этого. Отмечается, что зверь средних размеров двигался сначала вверх, а потом вдоль по склону горы.

«Вышел медведь из берлоги удивительно рано, т.к. средняя многолетняя дата регистрации такого явления в заповеднике (за период с 1938 по 1998 гг.) приходится на 17 апреля, в последние же годы (2017 — 2020 гг.) эта дата сместилась на конец марта, что связано с глобальными климатическими изменениями», — заметили специалисты.

По их мнению, ранний выход медведя из спячки в этом году связан с резким потеплением, которое наблюдалось в начале марта 2021 года. Обычно же в Бурятии медведи находятся в берлоге около 165 дней, а после пробуждения двигаются мало.

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