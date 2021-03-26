Берлин, , 11:50 — REGNUM Запас хода электрического седана Mercedes-Benz EQS будет не менее 700 км. Об этом сообщается на сайте «PROКроссоверы».

Глобальная премьера электроседана EQS состоится 15 апреля.

Стоит отметить, что ранее Mercedes-Benz уже представил несколько электрических моделей: EQ — EQA, EQC и EQV. Однако все эти электрокары являются электрическими версиями бензиновых моделей GLA, GLC и V-Class соответственно. EQS будет первым электрическим флагманским седаном марки.

На авторынке Европы Mercedes-Benz EQS появится в августе нынешнего года. После него компания планирует вывести на мировые рынки более мелкие модели — EQE, а также кроссоверные варианты EQS и EQE.

Напомним, в 2020 году российские автолюбители приобрели 38 815 автомобилей Mercedes-Benz, что на 8% меньше, чем в 2019 году.

Читайте также: Mercedes-Benz обнародовал снимки электрофургона eCitan