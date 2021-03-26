Оренбург, , 11:45 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 26 марта, выявлено 82 случая заражения коронавирусом, что на четыре больше прошлого суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе COVID-19.

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За сутки из COVID-отделений выписали 59 выздоровевших пациентов и подтвердили четыре смерти от коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 39 600 носителей коронавируса. Оправились от болезни 36 358 оренбуржцев, скончались 720 человек.