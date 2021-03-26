Таллин, , 11:44 — REGNUM Военнослужащие подразделения киберзащиты Сил обороны Эстонии вечером 25 марта начали базовый курс для младших офицеров традиционным «путешествием под флагом».

Об этом сообщили в главном штабе Сил обороны страны, отметив, что в марше под флагом Эстонии участвовало 30 новобранцев, он прошел в волости Саку. Протяженность дистанции составила порядка 20 километров.

«Цель путешествия под флагом — укрепление сплоченности и сотрудничества новобранцев», — заявил старший федфебель Тево Топаасиа, руководитель учебного отдела штаба батальона связи Сил обороны.

Он добавил, что во время похода инструкторы оценивали лидерские качества солдат, что определит их военное положение в будущем. Также участникам похода были продемонстрированы умения по оказанию первой медицинской помощи, чтению карты, владению оружием и преодолению водных преград.

Традиция отмечать начало базового курса «маршем под флагом» зародилась в 1995 году.