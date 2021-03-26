Воронеж, , 11:44 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 209 новых случаев заражения коронавирусом, данные за минувшие сутки опубликованы региональным оперативным штабом 26 марта. Накануне, 25 марта, было зарегистрировано 211 новых случаев заражения.

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Общее число воронежцев, которые за период пандемии получили положительные результаты тестов на коронавирус, на 26 марта составило 74 118 человек. Выздоровели 68 744 пациента, в том числе 230 выписаны за последние 24 часа.

За минувшие сутки в Воронежской области скончался 21 пациент с COVID-19. Столько же жертв инфекции было зарегистрировано и накануне, 25 марта. Всего в Воронежской области с начала пандемии скончались 2728 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.