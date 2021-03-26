Москва, 26 марта, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Сохраняющийся конфронтационный настрой Североатлантического альянса (НАТО) будет учитываться Россией при планировании во внешнеполитической и военной сферах. Об этом 26 марта сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы будем учитывать сохранение конфронтационного настроя Североатлантического альянса в нашем внешнеполитическом и военном планировании, о чем мы неоднократно говорили», — сказала она.

Также Захарова заявила, что заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об отказе РФ от диалога с альянсом, являются не соответствующими действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 марта будет участвовать в качестве председателя в совместном заседании наблюдательного и попечительского совета МГИМО МИД РФ