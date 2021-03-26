Рига, , 11:41 — REGNUM 24 марта на борт самолета латвийской авиакомпании airBaltic рейса Рига-Киев не были допущены 17 пассажиров. Об этом сообщил телеканал «Русское Вещание LTV7» со ссылкой на комментарий airBaltic.

Большей части этих пассажиров в путешествии было отказано во время проверки Государственной пограничной службой их документов для пересечения границы. Части не улетевших пассажиров авиакомпания полностью вернула деньги за билет, другие поменяли билеты на ближайшие рейсы. Сообщается, что среди этих 17 человек — граждане Латвии.

В airBaltic отметили, что с 17 марта в Латвии отменен запрет на полеты в третьи страны. Нынешние нормы предусматривают у авиапутешественников на Украину лишь наличие страховки и отрицательного теста на коронавирус. Все это у пассажиров было, уверяют в авиакомпании. Решение пограничников для airBaltic оказалось неприятным сюрпризом.

Представитель Государственной пограничной службы Кристине Петерсоне, в свою очередь, заявила, что сотрудники ведомства действовали по правилам, а среди авиапассажиров нашлись те, кому запрещено покидать республику, в том числе и по эпидемиологическим показателям.