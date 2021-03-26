Анкара, , 11:45 — REGNUM Председатель президентского совета Ливии Мохаммед Юнус Аль-Менфи по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прибудет 26 марта с рабочим визитом в Турцию. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Во время этого первого визита главы президентского совета Ливии в Турцию будут рассмотрены все аспекты отношений между Турцией и Ливией.

Отмечается, что в ходе переговоров планируется обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, а также по развитию двусторонних отношений.

Напомним, 2 января 2020 года Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о развертывании войск в Ливии для поддержки признанного ООН правительства после того, как силы, лояльные Халифу Хафтару начали наступление по всей линии фронта.