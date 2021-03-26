Киев, , 11:52 — REGNUM На Украине до средины апреля 2021 года ожидается «тяжёлый период», связанный с заболеваемостью COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 25 марта в эфире телеканала «1+1».

"Думаю, у нас будет такой тяжёлый период до середины апреля — 100%», — сообщил он.

Почти все области Украины, кроме Херсонской, находятся в красной или оранжевой зоне адаптивного карантина. Больницы Украины практически полностью заполнены пациентами с COVID-19, отметил министр.

«Думаю, что Ивано-Франковскую область мы через некоторое время по показателям переведём на желтый уровень эпидопасности. Там стабилизировалась ситуация», — добавил Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительницу Ивано-Франковской области обвинили в распространении неправдивой информации об индийской вакцине от COVID-19.

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