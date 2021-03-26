Севастополь, , 11:40 — REGNUM Арбитраж Севастополя признал обоснованными претензии федерального фонда защиты прав дольщиков и ввёл в отношении жилищно-строительного кооператива «Парковый-14» из Севастополя конкурсное производство. ЖСК объявлено банкротом и пробудет на этом этапе один год. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Процедура банкротства продлится до 22 марта 2022 года. Банкротить юрлицо будут по правилам, прописанным в законе «О несостоятельности» для застройщиков. Конкурсным управляющим утвердили Алсу Мардамшину — участника ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (Башкирия).

Напомним, претензии к ЖСК поступили в суд в декабре 2020 года. Кооператив является застройщиком 16-этажного дома комфорт-класса на 294 квартиры. Его планировали сдать в первом квартале 2021 года. Председатель ЖСК — Евгений Векшин.