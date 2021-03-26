Казань, , 11:49 — REGNUM В Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 26 марта, прошли 122 081 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки число привитых возросло на 2603 жителя. Вторую дозу вакцины получили 77 002 человека. Всего в республику поступило на сегодняшний день 144 922 комплекта вакцины.

ИА REGNUM ранее сообщало, разработчики российской вакцины «Спутник V» стремятся деполитизировать процесс вакцинации планеты от COVID-19, что связано с надеждой на мир, а не на войну. Российская сторона уже предложила Франции присоединиться к десяти странам, давшим своё согласие на производство «Спутника V» на своей территории.

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