Красногорск, , 11:44 — REGNUM В многофункциональных центрах (МФЦ) Подмосковья начался единый день вакцинации от коронавируса. Об этом 26 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

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В общей сложности будет открыто 25 передвижных пунктов рядом или внутри офисов МФЦ. Они будут работать с 08:00 до 20:00. Причем в пунктах будет возможно сделать вторую прививку для тех, кому уже вкололи первый компонент вакцины.

«В Московской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса через МФЦ. Совместно с Минздравом региона мы создали единый день вакцинации — каждые три недели в 25 офисах МФЦ работают мобильные пункты, где жители могут сделать прививку первично или повторно», — подчеркнул министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Максим Рымар.

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